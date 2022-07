Scontro frontale tra auto nel Brindisino: morto un 82enne

Un uomo di 82 anni di Latiano (Brindisi) ha perso la vita a seguito di uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 9.30 sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Latiano, nell'agro di Torre.

L'uomo era alla guida di una minicar a bordo della quale si trovava anche il suo cane. Il veicolo, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto condotta da un 80enne di Torre Santa Susanna. A seguito dell'impatto, la minicar si è ribaltata su una fiancata. Per l'82enne, incastrato fra le lamiere, non c'è stato nulla da fare. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Nessuna conseguenza, invece, per il suo cane, mentre l'altro automobilista è stato trasportato in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale di Torre.

