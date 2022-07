Puglia, analisi del mare in 29 punti del litorale: nessuna criticità

Nessuna criticità per il mare pugliese nell'estate 2022. Lo certifica, dopo Arpa, anche Legambiente con la sua Goletta verde, i cui tecnici hanno effettuato prelievi e analisi in 29 diversi punti del litorale regionale e tutti sono risultati entro i limiti.

Nel dettaglio, le località sono le seguenti: Peschici; San Nicandro Garganico; Manfredonia; Margherita di Savoia; Barletta; Trani; Bisceglie; Molfetta; Bari; Polignano a Mare; Monopoli; Fasano; Ostuni; Carovigno; Brindisi; Vernole; Otranto; Castrignano del Capo; Gallipoli; Nardò; Porto Cesareo; Manduria; Maruggio; Taranto; Palagiano .

I risultati del monitoraggio sono stati presentati a Bari, insieme con un focus regionale sulla depurazione: qui invece sono ancora 27 gli impianti che nel 2021 sono risultati tuttora non conformi alla direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane. Nessuno di loro, però, riversa reflui in mare, bensì si tratta di depuratori con lavori i corso e per i quali si rendono necessarie opere di ulteriore implementazione.

