Navigator, in Puglia arriva la proroga dei contratti per tre mesi

Dopo giorni di proteste nella tarda serata di ieri è arrivata la conferma della proroga di ulteriori tre mesi per i navigator pugliesi. Una notizia che ha spinto le segreterie regionali di Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp a revocare il terzo presidio previsto per oggi presso la Presidenza della Regione Puglia.

“Dopo due giorni di mobilitazione, siamo arrivati a questo importante risultato. Volevamo risposte entro e non oltre il 31 luglio e così è stato, mantenendo livello e continuità occupazionale. Un risultato non scontato ottenuto grazie alla determinazione dei lavoratori e delle lavoratrici” dichiarano Vulcano (NIDIL CGIL), Elena De Matteis (FELSA CISL) e Loiacono (UILTEMP).

“Il rischio, anche davanti ad un ostacolo di tipo procedurale, era che trattandosi di una vertenza nazionale, non si cogliesse l’urgenza di un impegno del territorio per sbloccare quella situazione di insopportabile incertezza. Tuttavia, così non è stato. Abbiamo registrato l’impegno dell’assessore Sebastiano Leo, con tutto il suo staff, nel riuscire a confermare l’impegno di proroga, assunto nei mesi scorsi. Certo, la mobilitazione ha avuto il suo peso anche in questo” continuano i segretari.

“Siamo soddisfatti. Non è un risultato che potevamo dare per scontato. Ora speriamo si riapra la trattativa con il Ministro Orlando nel più breve tempo possibile. Questi tre mesi sono chiaramente un palliativo, va trovata una soluzione strutturale e, soprattutto, va evitato che questa campagna elettorale sia l’ennesima occasione di un massacro mediatico e di ricatto vista la loro condizione di precarietà”

