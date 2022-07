Danni al portone di casa di Maurizio Scardia, penalista "anti-mafia" di Squinzano

E’ stato danneggiato nel cuore della notte, il portone d’ingresso della palazzina a due piani, nei pressi del Municipio a Squinzano, in cui abita Maurizio Scardia, penalista e già consigliere comunale del Pd. A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il vicino che occupa l’abitazione al primo piano dell’immobile, mentre usciva per recarsi sul posto di lavoro e ha così allertato il legale, che al momento soggiorna nella marina di Casalabate, e i carabinieri.

Ai militari, l’uomo ha riferito di aver udito dei rumori metallici intorno alle 3, di essersi affacciato, ma di non aver visto nulla di sospetto. Ascoltato anche Scardia, molto conosciuto a Squinzano, per il suo impegno contro le infiltrazioni mafiose. Proprio in considerazione della sua storia politica - rilasciò dichiarazioni importanti ai carabinieri del Ros nell’ambito dell’inchiesta “De j’a vu” su alcuni rapporti poco chiari tra alcuni amministratori e malavita locali – l’avvocato sospetta di essere lui il bersaglio dell’azione, escludendo dunque legami con l’attività professionale, poiché non avrebbe mai ricevuto minacce o intimidazioni in tale ambito.

