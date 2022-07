Banda in azione a Lecce, saccheggiata casa dell'ex senatore Giorgio de Giuseppe

Ignoti si sono introdotti, saccheggiandola, nell’abitazione dell’ex senatore della DC Giorgio de Giuseppe a Lecce. Approfittando dell’assenza della vittima, fuori in vacanza, dopo aver rotto gli infissi esterni dell’appartamento, i ladri si sono introdotti all’interno e hanno fatto letteralmente man bassa di gioielli e preziosi per un importo non ancora quantificato. Sul posto le forze dell’ordine alla ricerca di tracce utili per risalire alla banda. La vittima è stata avvisata e sta tornando nel capoluogo Salentino. Ad agire potrebbe essere la stessa banda che da alcune settimane sta colpendo con cadenza regolare vittime facoltose.

