"La salma di mia sorella è sparita", la protesta di Anna Aloysi ad Andria

Anna Aloysi, sorella di Maria, morta nel tragico scontro fra i treni della Bari Nord l'11 luglio 2016, ha annunciato l'inizio dello sciopero della fame poiché la salma di sua sorella è stata asportata dal cimitero di Andria e non se ne avrebbe più notizia.

L'episodio sarebbe accaduto fra febbraio e marzo 2022 e la denuncia è arrivata con ritardo rispetto all'apparentemente misteriosa apertura del loculo, ma nel frattempo la signora Aloisi ha sporto denuncia contro ignoti attraverso i suoi legali.

Da quello che è trapelato, l'operatore che si occupa della tumulazione ed estumulazione delle salme all'interno del cimitero di Andria ha fatto sapere che è tutto in regola e sembrerebbe sia stato il cognato della signora Anna, e dunque marito della defunta, a trasferire la salma di sua moglie al cimitero di Bari prelevandola dalla cappella di famiglia. La signora Anna, però, lamenta di non avere mai avuto comunicazioni ufficiali in merito e chiede che si faccia subito chiarezza e si conosca la verità.

Anna Aloysi è inoltre la portavoce di un'associazione di parenti delle vittime di quella tragedia ferroviaria, che continuano a battersi perché il processo a Trani in corso si concluda quanto prima e faccia giustizia in merito all'accertamento delle responsabilità.

© Riproduzione riservata