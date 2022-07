Bombe d'acqua nel Foggiano. Trombe d'aria sul Gargano e fuggi fuggi dei bagnanti

Foggiano messo in ginocchio da una serie di bombe d'acqua che hanno messo a dura prova cittadini e turisti. Danni e disagi un po' dappertutto: sul Gargano turisti presi alla sprovvista con vere e proprie scene di paura con il fuggi fuggi generale dagli stabilimenti balneari. Ombrelloni e sdraio sono state spazzate via. Danni e disagi anche in alcune città del Promontorio. La protezione civile aveva dichiarato l’allerta gialla. Nel capoluogo si è sfiorata la tragedia per la caduta di alcuni alberi.

