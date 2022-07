Barletta, scoperta attività con tutti i dipendenti in nero

I finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito, nelle località di maggiore afflusso turistico, attività finalizzate al contrasto a fenomeni illeciti di natura economico-finanziaria. Nel corso degli interventi, che si collocano nell’ambito della missione istituzionale di contrasto all’abusivismo commerciale, allo svolgimento di attività in evasione delle imposte, alle truffe a danno dei cittadini, alla contraffazione ed alla sicurezza dei prodotti, sono stati eseguiti controlli sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali, rilevando 79 infrazioni. Sul fronte della contraffazione e la sicurezza dei prodotti, sono stati sequestrati 2.000 capi di abbigliamento e 5.100 articoli vari nei confronti di 5 operatori economici. Nel contrasto al fenomeno del "lavoro nero", sono stati scoperti all’interno di un’attività otto lavoratori, costituenti la totalità dei dipendenti, non regolarmente assunti. Sono state irrogate le relative sanzioni amministrative nonché proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, il titolare di un distributore di carburanti è stato sanzionato per un’erronea indicazione dei prezzi praticati, in violazione alle norme ministeriali.

