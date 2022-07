Mafia nigeriana a Taranto, sgominato pericoloso clan: dieci arresti

Dieci arresti, di cui 9 in carcere e uno ai domiciliari, 23 indagati, accuse di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro. Sono i dati dell’operazione effettuata questa mattina dalla Squadra mobile a Taranto, coordinata da Dda Lecce e procura Taranto. C'è stato anche il supporto dei servizi di intelligence nazionali (Aisi). Le indagini hanno evidenziato il ruolo dei nigeriani, residenti a Taranto, ma soprattutto, è stato spiegato oggi in una conferenza stampa in questura, «un’articolata e ben strutturata organizzazione criminale, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti ed allo sfruttamento di giovani connazionali costrette a prostituirsi». Gli investigatori, che hanno avviato il lavoro nel 2019, ritengono che le persone finite nell’inchiesta «siano membri dei cosiddetti gruppi cultisti nigeriani a matrice religiosa». Si tratta di «violenti clan nati e sviluppatisi nel paese centrafricano che hanno esteso le loro ramificazioni criminali anche nei Paesi di emigrazione». Emersa la presenza di «una struttura criminale stabilmente organizzata».

