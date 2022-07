Bari, litiga col titolare di  un bar e gli getta addosso liquido urticante: 39enne bloccato

Avrebbe gettato un liquido urticante addosso al titolare di un bar durante una discussione. Per questo un barese di 39 anni, con piccoli precedenti, è stato bloccato e portato negli uffici della Questura dagli agenti intervenuti sul posto, al quartiere Libertà. Il fatto è accaduto intorno alle 16.30. Il titolare del bar, 72 anni, è stato portato dal 118 al policlinico. L' aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Sono in corso indagini per verificare la dinamica.

© Riproduzione riservata