Andria, tenta il furto di un'auto: malvivente in fuga con due complici

Gli agenti della Questura di Andria hanno sventato il furto di una vettura in pieno centro nella stessa città. Lo hanno fatto grazie a una segnalazione al 113, che ha permesso loro di raggiungere una vettura nel cui abitacolo un uomo stava armeggiando per metterla in moto. Alla vista degli agenti il malvivente è fuggito e si è rifugiato in un'altra auto con a bordo due complici: ne è scaturito un rocambolesco inseguimento al termine del quale i responsabili hanno fatto perdere le proprie tracce.

L'auto oggetto di tentato furto con scasso aveva il finestrino infranto e la centralina di accensione danneggiata, ma è stata per fortuna restituita al legittimo proprietario.

