Trani, in auto senza patente e assicurazione e aggredisce i poliziotti

Si è opposto con la forza a un normale controllo della Polizia, poiché sprovvisto di patente e assicurazione. Così nel momento in cui gli è stata contestata la mancanza di tali documenti, ha inveito contro gli agenti aggredendoli con forza: ne è nata una colluttazione nella quale si sono intromessi anche alcuni familiari dell'uomo, in sua difesa e contro gli agenti.

A quel punto sono dovuti intervenire anche i carabinieri per riportare la calma e fare bloccare il responsabile, che è stato condotto in Commissariato in stato di fermo, prossimo tramutarsi in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre le sanzioni ai sensi del Codice della strada.

