Maurizio Valiante, 61 anni, è il nuovo prefetto di Foggia. Arriva dalla Bat

Maurizio Valiante è il nuovo Prefetto di Foggia. Valiante è nato a Salerno il 29/04/1961. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, dal 1987 al 1989 ha svolto attività forense. Dopo aver maturato significative esperienze professionali in qualità di Segretario comunale in numerosi comuni in Provincia di Potenza, entra nei ruoli della carriera prefettizia nel Ministero dell’Interno, con prima destinazione presso la Prefettura di Bergamo. Nell’aprile 1994 viene trasferito alla Prefettura di Perugia, dove viene chiamato a ricoprire l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Prefetto.

Valiante è nominato Prefetto, e dal 25 novembre 2019 assume le funzioni di Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani. Numerosi gli incarichi e servizi speciali conferiti dal Ministero dell’Interno al dott. Valiante nel corso della carriera, tra i quali si segnalano in particolare incarichi commissariali nelle province di Latina (Formia), Benevento (Sant’Agata de’ Goti), Cosenza (Rende), Napoli (Giugliano in Campania, Somma Vesuviana), Perugia (Bettona, Monte S. Maria Tiberina), Bergamo (Blello, Gazzaniga).

