Mafia: beni per 20 milioni sequestrati a imprenditore di Taranto

Beni per 20 milioni di euro sono stati sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Taranto. Il provvedimento e' stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Lecce su richiesta della procura. Disponibilita' finanziarie, aziende e quote sociali riconducibili a un pregiudicato di Taranto gia' condannato, in via definitiva, per associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni, estorsione e lesioni personali aggravate dall'utilizzo del metodo mafioso. La misura e' l'esito di una complessa attivita' investigativa svolta dalle Fiamme gialle di Taranto tra il 2019 e il 2021, insieme alla Guardia di finanza di Salerno e al Nucleo Investigativo carabinieri, culminata - nell'aprile del 2021 - che ha coinvolto 46 persone.

