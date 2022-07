Gallipoli, malore sul bagnasciuga: stroncato anziano di 78 anni

Ancora un dramma improvviso in quella che doveva essere la tradizionale giornata al mare lungo il tratto preferito del litorale gallipolino che aveva raggiunto insieme ai familiari. Un anziano di Matino, Flavio Leopizzi di 78 anni, è deceduto mentre si trovava nel tratto della spiaggia libera del litorale sud di Gallipoli, non distante dalla zona del canale dei Samari. Un malore improvviso deve aver colto lo sfortunato bagnante, che era da poco entrato in acqua, ma si trovava ancora vicino alla riva, a pochi centimetri dal fondale. Un malore che non sembra avergli dato nessun margine di scampo. L’uomo si era da poco allontanato dalla zona dell’ombrellone dove si trovavano i familiari e aveva raggiunto il bagnasciuga, per poi entrare in acqua. Improvvisamente si è accasciato e la scena è stata subito notata da un altro bagnante che era nella zona e che ha dato l’allarme. Ad intervenire subito è stato il personale addetto al salvamento del vicino stabilimento privato “Etè”, ma i bagnini si sono accorti subito che la situazione era alquanto grave. Le prime manovre di rianimazione non hanno potuto scongiurare il peggio che stava per avvenire. L’anziano è stato affidato subito alle cure dei sanitari del 118 che già allertati sono arrivati nella zona della spiaggia libera. Ma anche loro non hanno potuto far altro, ormai, che constatare il decesso dell’anziano bagnante. Sul posto è sopraggiunto anche il personale della capitaneria di porto che, come da prassi, ha svolto gli accertamenti sull’episodio. La salma è stata restituita ai familiari.

