Cerignola, si ribalta autocisterna carico di Gpl: paura sulla A 16 Napoli-Canosa

Incidente lungo l’autostrada A16 in prossimità di Cerignola. Un’autocisterna di Gpl, da ben 56 mila litri, si è ribaltata sull’asfalto. Cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale "Tatarella" di Cerignola. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco, il distaccamento di Cerignola e il nucleo Nbcr del comando di Bari per le operazioni di travaso.

E' stato chiuso il tratto compreso tra Cerignola Ovest e il bivio A16/A14, in entrambe le direzioni. Sul posto è presente il personale della direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, i soccorsi sanitari e meccanici. Da Bari sta arrivando il nucleo Nbcr per il travaso del materiale. Attualmente, all'interno del tratto interessato, non si registrano turbative al traffico.

