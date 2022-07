Cerignola, in fumo tonnellate di rifiuti provenienti da Campania e Lazio. E' allarme nel Foggiano

Un vasto rogo ha carbonizzato centinaia di tonnellate di rifiuti. Finite le operazioni di spegnimento delle fiamme dopo poche ore, sempre nella stessa zona, si è registrato un altro rogo. "Cerignola è l’agro più grande del Mezzogiorno e per questo servono misure speciali per fermare un traffico illecito di rifiuti non più tollerabile" rimarcano da Palazzo di Città con l’assessore all’ambiente Mario Liscio.

"È in corso una vera e propria aggressione di tipo ecologico sul nostro territorio - dice subito il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. Abbiamo chiesto un intervento deciso e tempestivo da parte dello Stato per la serie impressionante di roghi e abbandoni di ecoballe, provenienti da regioni del centro sud, nella nostra città. Sembra ci sia un vero e proprio mercato nero che da anni soffoca le nostre terre e che rischia di andare fuori controllo. Dalle indagini svolte fino ad ora, si è accertata anche la presenza di rifiuti provenienti dal Lazio e dalla Campania

