Spazioporto Grottaglie, siglata intesa Aeroporti Puglia-Enac

E' stato firmato questa mattina a Bari un protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Enac e Aeroporti di Puglia che permettera' di avviare le azioni per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico denominato "Criptaliae Spaceport" per consentire ad Enac, Aeroporti di Puglia e agli altri soggetti pubblici coinvolti, tra cui Enav e Autorita' per l'Aviazione Militare di intercettare la domanda di servizi innovativi del comparto aerospaziale, di natura pubblica e privata. Entro un anno verra' costituita un'associazione che diventera' una fondazione. Attraverso la firma del protocollo si consolida la specializzazione dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto) come piattaforma logistica e tecnica, Spazioporto per lo sviluppo strategico nazionale. Enac ha messo a bilancio, e' stato spiegato, 50 milioni per la realizzazione all'infrastruttura legata allo Spazioporto, e 30 milioni per la ricerca.

© Riproduzione riservata