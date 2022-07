Pioggia di soldi su Lucera: in arrivo quasi 5 milioni di euro

Sono destinati alle opere pubbliche i cinque nuovi finanziamenti catalizzati dal Comune di Lucera per un ammontare complessivo di 4.830.000 euro. I fondi consentiranno di realizzare opere molto importanti e attese, in grado di cambiare il volto della città. Un primo finanziamento di 1,5 milioni di euro servirà a riqualificare interamente l’area del quartiere 167. Un secondo finanziamento di 990mila euro per regalerà vivibilità e comfort al quartiere di ‘Pezza del Lago’, con la costruzione della fogna bianca, un’opera mai realizzata e con il rifacimento del manto stradale di tutta l’area che sarà interessata dagli interventi.

Altri 996mila euro sono destinati a interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza del centro abitato del quartiere "Lucera 2". Alla costruzione della fogna bianca si aggiungeranno i lavori di ripristino delle strade di quella zona che saranno interessate dalla realizzazione di un tronco di smaltimento delle acque piovane. Un finanziamento di 920mila riguarda l’efficientamento energetico dell’istituto scolastico ‘Dante Alighieri’. Ammonta, infine, a 430mila euro il finanziamento destinato a interventi di efficientamento energetico per scuole e uffici comunali, installazione di impianti fotovoltaici su vari immobili comunali ubicati in diverse zone della città.

