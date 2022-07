Galatone, cade trave nel "Volo di Leonardo". Ferito un addetto al montaggio della struttura

Stava collaborando all’organizzazione di un evento l’uomo rimasto ferito, dopo la caduta improvvisa di una trave: è accaduto a Galatone, in piazza Crocifisso, dove si sono vissuti alcuni momenti di paura per l’incidente avvenuto in sede di allestimento di un “paracadute” che sarebbe servito nel corso dell’evento in programma, ovvero “La notte del Genio”, dedicata alla figura di Leonardo Da Vinci. Nello specifico, ci sarebbe stata una discesa spettacolare da 40 metri del “volo di Leonardo”, ma, nel corso del montaggio della struttura, in circostanze ancora da chiarire, si sarebbe distaccata una trave che avrebbe poi rischiato di colpire un uomo, membro dell’associazione organizzatrice e impegnato nell’iniziativa, che accortosi di quanto stava avvenendo, è riuscito a spostarsi e a evitare di rimanere schiacciato. L’uomo è rimasto comunque ferito. Sul posto, il personale del 118 che ha prestato le prime cure, trasferendo poi il ferito in ospedale per ulteriori accertamenti del caso: l’uomo non è in pericolo di vita. L’evento, invece, è stato rimandato a data da destinarsi.

© Riproduzione riservata