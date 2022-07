Cade da un ponte e rischia di annegare. L'incidente tra Margherita e Zapponeta

Grave in incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Margherita di Savoia. Un uomo di nazionalità straniera sarebbe caduto da un ponte fra Margherita e Zapponeta per cause da chiarire, riportando gravi ferite nell'impatto e rischiando di annegare. L'uomo è stato soccorso con un elicottero giunto a Margherita di Savoia che ha trasportato il ferito, con sospetto trauma cranico e emorragia cerebrale, a Foggia in gravi condizioni. Al fine di agevolare l'atterraggio dell'elisoccorso è stata interdetta la circolazione sulla S.P. 5 durante il rientro caotico dei bagnanti.

