Tentativo di scasso ad un bancomat di Trani

Un tentativo scasso ai danni del bancomat della filiale di Trani della Banca nazionale del lavoro, in via Aldo Moro, è stato perpetrato all'alba di stamani.

Sul posto la Polizia di Stato per un primo accertamento dei danni, che hanno reso inutilizzabile il dispositivo ma probabilmente non sono stati tali da consentire ai malviventi di portar via le banconote.

Dalle prime, sommarie informazioni sembra che l'episodio sia avvenuto intorno alle 6 e si ignora in quale modo i responsabili abbiano provato ad agire: non sembrerebbe si sia trattato di una vera e propria spaccata con veicoli, ma di una forzatura con arnesi atti allo scasso.

