Il segnale: un'auto che ne spingeva un'altra: furto sventato a Trani

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Trani hanno sventato questa notte il furto di una vettura. I poliziotti intorno all'1.30, durante un servizio di controllo del territorio in periferia, hanno notato un'auto che ne spingeva un'altra, chiaro segnale di un furto appena consumato.

Infatti, alla vista della volante i malviventi che erano a bordo della vettura spinta la abbandonavano salendo di corsa sull'altra, che fuggiva a tutta velocità. Ne scaturiva un rocambolesco inseguimento, terminato però con i responsabili in grado di fare perdere le proprie tracce sulla strada statale 16 bis.

Gli agenti, in ogni caso, hanno elementi utili per risalire alla loro identità e, nel frattempo, hanno restituito la vettura rubata al suo legittimo proprietario.

Soltanto qualche giorno fa, sempre grazie alla loro azione, in sinergia con quella di un istituto privato di vigilanza, era stato sventato anche il furto di un muletto da un cantiere.

© Riproduzione riservata