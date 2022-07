Coronavirus, oltre 5 mila nuovi positivi in Puglia. 5 i decessi

Oggi in Puglia sono stati effettuati 24.953 test per l’infezione da Covid-19 e 5.102 nuovi casi: 1.527 in provincia di Bari, 389 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 491 in quella di Brindisi, 579 in provincia di Foggia, 1.041 in provincia di Lecce, 921 in provincia di Taranto nonché 130 residenti fuori regione e 24 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 5 decessi.

Attualmente sono 74.051 persone positive, 476 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1. 366.695 a fronte di 11.967.948 test eseguiti, 1.283.880 sono le persone guarite e 8.764 quelle decedute.

© Riproduzione riservata