Un coccodrillo a spasso nelle campagne tra Francavilla e Villa Castelli

Un coccodrillo (o alligatore) a spasso nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli. Può sembrare uno scherzo ma da quanto racconta il cittadino che ha avuto l'incontro ravvicinato con il rettile è tutto vero. E' riuscito anche a scattare una foto prima di fuggire. “Questa mattina ero in giro tra le campagne sulla via di Villa Castelli quando ho sentito un rumore tipo fruscio, mi sono girato e ho fatto la foto, poi ho preso paura e sono fuggito. Non sembrava pericoloso. Non so se qualcun altro ha notato questo animale”. Al momento non è ancora stato chiarito se il cittadino che ha segnalato l'avvistamento ha denunciato l'accaduto agli organi competenti per permettere le ricerche del rettile e fare chiarezza sulla vicenda.

