Trani, anziana truffata da due malfattori in trasferta

La truffa è andata a segno, ma i danni per fortuna sono stati limitati. È quanto è accaduto ad un'anziana cittadina di Trani ieri mattina, vittima di un raggiro da parte di due ignoti malfattori.

Il primo le aveva telefonato spacciandosi per un nipote e con il pretesto di chiederle un aiuto economico per pagare con urgenza una multa ricevuta.

La donna, convinta dalla capacità persuasiva dell'interlocutore al telefono, dichiarava la sua disponibilità a ricevere da lì a poco una persona alla quale avrebbe ceduto qualcosa per venire incontro alle esigenze del fantomatico parente.

Da lì a poco si presentava alla porta un altro uomo, un giovane dall'accento sicuramente non tranese, che chiedeva denaro ma poi si accontentava di alcuni anelli poiché la donna non aveva contanti in casa.

La presenza della badante nell'appartamento evitava ulteriori problemi e convinceva il malvivente ad accontentarsi dei gioielli ricevuti.

Sono stati poi i veri parenti dell'anziana, informati dell'accaduto, a spiegarle che era stata vittima di una truffa: inevitabile la denuncia al Commissariato di pubblica sicurezza, dove già ci sono sospetti su chi potrebbero essere gli autori del raggiro, persone probabilmente già note alle forze dell'ordine e che con grande disinvoltura si spostano da una città all'altra per agire sempre con lo stesso modus operandi.

© Riproduzione riservata