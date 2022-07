Ladri di rame nell'agro di Zollino, sventato un furto in un campo fotovoltaico

Un furto è stato sventato una decina di minuti prima di mezzanotte all’interno di un campo fotovoltaico nell’agro di Zollino. Tre i soggetti immortalati dalle videocamere di sorveglianza collegate con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Alma Roma che ha subito inviato sul posto le auto di pattuglia più vicine.

L’allarme, scattato durante l’intrusione, ha subito attivato il sistema di videosorveglianza grazie al quale gli operatori di turno in quel momento nella centrale operativa hanno scorto, al buio, le sagome dei soggetti il cui intento era piuttosto chiaro: impossessarsi dei cavi disseminati nel campo. Visionando con attenzione tutte le telecamere presenti, si è scoperto anche il numero esatto di intrusi e si è visto come fossero in possesso di strumenti da taglio, quali cesoie.

Dato che, come detto, erano in tre all’interno del campo, sul posto sono intervenute al più presto più auto di pattuglia di Alma Roma, insieme con i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie. Una volta sul posto, i malviventi erano però fuggiti. A quel punto, si è compreso come vi potesse essere un quarto uomo, a fungere da “palo”, appostato nelle vicinanze e al di fuori dal cono delle telecamere e che potrebbe averli avvisati dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I tecnici fatti intervenire dalla proprietà del campo, hanno riscontrato il taglio di alcuni cavi di grossa sezione, che però i ladri non hanno avuto il tempo anche di portare via con sé, evitando, così, la mancata produzione ed immissione nella rete di corrente elettrica. I filmati sono ora sotto osservazione da parte dei carabinieri per le indagini del caso.

