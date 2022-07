Frontale tra due auto sulla statale 613 Lecce-Brindisi: 60enne in prognosi riservata

Traffico bloccato e coda chilometrica sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi nella tarda serata di ieri per un incidente che ha visto coinvolte due auto. Una è finita sullo spartitraffico in cemento. Sul posto ambulanze del 118 che hanno portato i feriti in ospedale e agenti della Polizia stradale che si si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.

Da quanto si apprende uno dei mezzi coinvolti è una Fiat Panda dell'istituto Vigil Nova, il conducente, un 60enne di San Pietro Vernotico è stato portato in ospedale in gravi condizioni. In tarda notte è stato ricoverato in prognosi riservata. L'altro veicolo coinvolto è una Volkswagen Polo, il conducente, un 53enne, ha riportato ferite lievi, I mezzi sono stati rimossi dal personale della ditta Tarantini e posti sotto sequestro.

