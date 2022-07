Brindisi, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ferito

Poco prima delle 15 di oggi (venerdì 22 luglio), i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Donaci per la fuoriuscita di strada di un’auto, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Un incidente autonomo nel quale l'uomo è rimasto lievemente ferito e, prima dell'arrivo dei pompieri, era già stato soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso. L'intervento dei vigili del fuoco è valso a mettere l'autovettura, una Peugeot 308, e la zona in sicurezza.

