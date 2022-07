Barletta, si demolisce l’ex casello ferroviario della linea Foggia-Bari

È in corso di svolgimento la demolizione dell’ex casello ferroviario della linea Foggia-Bari, in via Andria, e della linea Ferrotramviaria Bari Nord, in via Vittorio Veneto.

Le attività rientrano nell’ampio progetto di Rete ferroviaria italiana di superamento dei passaggi a livello di Barletta.

L’intervento si protrarrà sino alle prime luci di domani, sabato 23 luglio, e sarà eseguito esclusivamente nelle ore notturne, dalle 22 alle 6 essendo richiesto, per inderogabili esigenze di sicurezza, il blocco della circolazione ferroviaria.

