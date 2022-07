Ancora piromani sul Gargano: in fumo 30 ettari di macchia mediterranea

Almeno 30 ettari di bosco di macchia mediterranea sono andati in fumo nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Cagnano Varano, nel foggiano sulla parte Nord del Gargano. Secondo le prime indescrezioni le fiamme sarebbero partite a ridosso della strada a scorrimento veloce per il Gargano Le fiamme, spinte dal vento, sono risalite verso la montagna bruciando di tutto.

Sul posto, stanno ancora operando diverse squadre dei vigili del fuoco, con i volontari della protezione civile e gli uomini dell'Arif. Le attività sono coordinate sul posto dal Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento. Attivati due fire-boss che hanno effettuato già numerosi lanci di acqua. Addolorato il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo che ha, in un certo senso, ammesso come sia stata la mano dell'uomo a piccare il fuoco: "Non ho parole su fin dove si possa spingere la cattiveria dell’uomo" ha rimarcato il primo cittadino di Cagnano Varano

© Riproduzione riservata