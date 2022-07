Omicidio di San Severo, 15enne ha videochiamato il fratello della vittima: "L'ho accoltellato"

Ci sarebbero nuovi particolari sull'omicidio di Francesco Pio D’Augelli, il 17enne ucciso lunedì sera da un 15enne, reo confesso, a San Severo, nel Foggiano. Un delitto che sarebbe stato causato dalla gelosia per una ragazza, fidanzata della vittima. Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip del tribunale per i minorenni di Bari il 15enne - accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi - ha detto che subito dopo aver accoltellato la vittima ha fatto una video chiamata al fratello di Francesco Pio.

«Vieni a prenderti a tuo fratello - gli avrebbe detto - l’ho appena accoltellato. Portalo in ospedale». Poi avrebbe anche mostrato la mano insanguinata. Al giudice il reo confesso ha ammesso di aver scambiato con la fidanzata della vittima dei messaggi via social. Ma tutto è finito lì. Non aveva alcuna intenzione di intraprendere una relazione con lei. Particolare che sarebbe stato ribadito anche al fratello della vittima il giorno prima l’omicidio. Il minorenne ha confermato di essere andato lunedì sera all’appuntamento con la vittima armato di un coltello - che aveva acquistato on line - ma che sperava che i due si chiarissero e che il litigio terminasse senza ulteriori conseguenze. Al termine dell’interrogatorio il sostituto procuratore ha chiesto che il sedicenne venga lasciato in carcere mentre i legali difensori dell’indagato hanno chiesto l’esclusione dei futili motivi e riqualificazione dell’accusa in omicidio preterintenzionale. Il gip dovrebbe decidere nelle prossime ore.

