Lecce, nuova vittima sulle strade salentine: muore un meccanico 59enne

Ancora una giornata di sangue sulle strade salentine, dove si registra purtroppo una nuova vittima in queste ore dopo un tremendo frontale, avvenuto sulla provinciale che collega Maglie a Collepasso, attorno alle 11.30. Coinvolti in questo caso due veicoli, una vecchia Renault 5 di colore bianco e un furgone: in circostanze ancora da chiarire, i mezzi si sono scontrati con le parti anteriori con un impatto violento che non ha lasciato scampo a Giuseppe Giannaccari, meccanico 59enne di Maglie, che conduceva la macchina, morto praticamente sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi, allertati prontamente dagli altri automobilisti che hanno assistito all’impatto: all’arrivo dei sanitari del 118, infatti, per l’uomo ormai era troppo tardi. Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere e hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale, occupato dall’auto e dal furgone. Carabinieri della Compagnia di Maglie a lavoro per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

