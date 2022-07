Hashish, cocaina e marijuana nell'abitazione: arrestato 19enne di Andria

Più di un chilogrammo di hashish, suddiviso in dieci panetti da 100 grammi ciascuno, nonché diverse dosi di cocaina e marijuana, per un peso complessivo di circa 40 grammi, ed il materiale per il confezionamento delle dosi .

Così, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Questura Bat hanno arrestato un 19enne andriese perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze all’interno di un appartamento nella sua disponibilità.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

