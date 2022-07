Trani, in manette due fratelli per detenzione e spaccio di droga

Quasi 30 grammi di cocaina nascosti in casa: e così, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato due fratelli tranesi ultracinquantenni, già con precedenti specifici.

I militari hanno rinvenuto, all’interno di un arredo comune, 26 grammi di cocaina, un bilancino elettronico per piccole pesature e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi, probabilmente destinate ad essere distribuite a vari pusher locali per lo spaccio al minuto nella piazza di Trani.

Accompagnati in caserma, i due fratelli sono stati dichiarati in stato di arresto e tradotti, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, presso la locale Casa Circondariale.

© Riproduzione riservata