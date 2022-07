Otranto, evacuazione medica d’urgenza in mare: salvato crocerista

La Guardia Costiera di Otranto ha salvato la notte scorsa un crocerista, di nazionalità americana, che ha accusato un grave malessere, costringendo l’equipaggio di bordo a chiamare i soccorsi sul canale VHF 16 (riservato alle emergenze in mare).

La nave su cui si trovava, che stava transitando a largo della città di Otranto, è stata quindi dirottata dal comando della Guardia Costiera della città salentina. Negli stessi momenti in cui veniva disposto il cambio di rotta, l’unità navale deputata al soccorso in mare, la motovedetta CP 809, mollava gli ormeggi e si dirigeva verso la nave da crociera. In breve le delicate operazioni di trasbordo in mare terminavano con successo e l’infortunato veniva portato in sicurezza nel porto di Otranto, dove ad attenderlo c'era il personale dell’automedica e autoambulanza del servizio 118 di Maglie e Scorrano.

Come sempre, il coordinamento fra nave ed enti coinvolti, nonché la prontezza operativa degli equipaggi della Guardia Costiera, ha permesso che l’intera vicenda si concludesse con successo dopo solo un’ora dalla chiamata di soccorso.

