Foggia, gattini gettati in una busta chiusa: messi in salvo da tre finanzieri

Tre piccoli gattini di 15 giorni chiusi sono stati ritrovati e portati in salvo da tre militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Foggia che stavano pattugliando il territorio. Dei piccoli lamenti venivano fuori da un cassonetto della spazzatura e loro tre prontamente hanno messo in salvo tre piccoli delinquenti tigrati

I piccoli sono stati battezzati con i nomi dei tre finanzieri Angelo, Carlo e Orazio. I piccoli al momento sono in affidamento presso l'associazione "Guerrieri con la Coda", associazione foggiana nata per tutelare e promuovere i diritti degli animali, della natura e dell’ambiente. I tre gattini ora sono ancora in allattamento.

