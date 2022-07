Bari: importuna e palpeggia tre donne, 38enne arrestato per violenza sessuale

Un 38enne è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver importunato e palpeggiato tre donne in poche ore a Bari. Al 38enne, di origine nigeriana, incensurato ma non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno, è stato contestato il reato di violenza sessuale. I datti contestati, stando a quanto reso noto oggi dalla questura del capoluogo barese, sono avvenuti domenica mattina attorno alle 8. La segnalazione che ha fatto scattare l'arresto è avvenuta da parte di una donna di 48 anni, il cui figlio avrebbe tentato di bloccare l'uomo.In precedenza, stando a quanto accertato, il 38enne sarebbe riuscito a importunare una 38enne dal finestrino dell'auto. Stando al racconto della 38enne, lo stesso uomo la sera precedente avrebbe palpeggiato il seno di una sua collega di lavoro durante il turno in un supermercato. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate al sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. Secondo alcune testimonianze, il 38enne avrebbe importunato anche due minorenni. L'uomo è stato condotto nel carcere di Turi (Bari), in attesa della convalida

