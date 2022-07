Bari, commerciante rifiuta pagamento con il pos: sanzionato dai finanzieri

Dall'inizio di luglio i commercianti hanno l'obbligo del pos, ma a Bari la Guardia di finanza ne ha sanzionato uno che si rifiutava di ricevere il corrispettivo con carta di pagamento.

E questo è stato solo uno degli interventi che i finanzieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito fra il capoluogo, Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari, durante controlli finalizzati al rafforzamento del contrasto a fenomeni illegali di matrice economico finanziaria ed ai traffici illeciti.

Nello specifico, i militari hanno verificato l’emissione di corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali) delle attività commerciali, eventuali servizi svolti in maniera abusiva, produzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti.

Il bilancio parla di 160 controlli, dei quali 56 sono risultati irregolari, mentre un centinaio sono stati gli articoli sequestrati (giocattoli) per carenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sempre in tale ambito, tre persone sono state segnalate alla locale Prefettura per utilizzo e/o possesso di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata