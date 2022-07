Violento impatto sulla SS16 tra Foggia e San Severo: 5 feriti. Coinvolte due auto e un mezzo pesante

Impatto violento tra due auto e un mezzo pesante sulla Statale 16, nel tratto che collega Foggia a San Severo. Una Opel, per cause ancora da accertare, sarebbe entrata in collisione con un’altra auto. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Il sinistro ha causato il ferimento di cinque persone.

Feriti gli occupanti dei mezzi, cinque persone in tutto. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 e degli operatori dell'elisoccorso; intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona. Ai carabinieri, invece, sono affidati i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata