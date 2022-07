Tragedia ad Andria, ragazza di 14 anni muore in un incidente stradale

Incidente mortale nella tarda serata in via Bisceglie, nel tratto compreso fra seconda spiaggia e Matinelle. Una ragazza di 14 anni ha perso la vita ed un'altra persona è rimasta ferita ed è stata condotta in codice rosso all'ospedale di Andria.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, la Polizia locale e i Carabinieri, con la strada chiusa alla circolazione da entrambe le direzioni.

Da una primissima ricostruzione dell'incidente sembra che la ragazza fosse su una moto insieme con l’altra persona coinvolta nel sinistro e i due siano stati tamponati da una vettura: nel momento in cui la giovane è finita per terra, sarebbe stata investita da un veicolo che proveniva di fronte.

