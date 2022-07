Covid Puglia, 1.936 nuovi contagi su 10mila test e due decessi

Il 19,07% dei 10.150 test processati in Puglia nelle ultime ore per accertare le infezioni da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 1936 nuovi malati covid la gran parte dei quali risiede in provincia di Bari dove si contano 594 positivi in più rispetto a ieri. Seguono per nuovi contagiati le province di Lecce con 425, Taranto con 247, Bat con 222, Foggia con 208 e Brindisi con 185. Altri 47 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 8 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 92.797 di cui 513 ricoverati in area non critica covid (uno in meno rispetto a ieri) e 16 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono due che fanno salire a 8.731 il totale dei decessi da iniziò pandemia a oggi.

