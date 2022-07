Carcere di Bari, istituito lo sportello anagrafico per i detenuti

Sportello anagrafico per i detenuti del carcere di Bari. Il Comune di Bari ha accolto la richiesta della casa circondariale, condivisa e sollecitata dall'ufficio del Garante regionale, di istituire uno sportello demografico dedicato ai detenuti nella sede dell'istituto penitenziario in corso Alcide De Gasperi, con aperture periodiche. "Nel corso dei mesi scorsi, da una disamina delle esigenze della popolazione detenuta è emersa la necessità di assicurare un'adeguata e tempestiva fruizione dei servizi comunali di stato civile in favore dei soggetti destinatari di misure restrittive della libertà individuale, con particolare riferimento ai servizi anagrafici (emissione di certificati, rilascio autentiche di firme su dichiarazioni sostitutive, emissione di carte di identità) e ai servizi di stato civile (celebrazione di riti civili, dichiarazioni di nascita, riconoscimento di paternità)", spiega il Comune di Bari, in una nota, a margine dell'approvazione della delibera di giunta. "Eleggendo al rango di casa comunale uno spazio dell'istituto penitenziario saremo così disponibili ad organizzare le aperture periodiche garantendo piena accessibilità ai servizi e il riconoscimento dei diritti di cittadinanza a tutti", spiega l'assessore ai Servizi demografici Eugenio Di Sciascio.

