Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio, giovane mamma morta a Bari

Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio e si rompe l’osso del collo. La tragedia è avvenuta la notte scorsa in un’abitazione di Palese, quartiere costiero a nord di Bari. Gli operatori del 118 hanno tentato un salvataggio disperato prima del trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico. La giovane mamma é morta poco dopo il trasporto in ospedale, lasciando sgomenti familiari e amici. La vittima lascia due figlie piccole.

© Riproduzione riservata