Brindisi, auto si ribalta uscendo fuori strada. Tre feriti

Auto si ribalta uscendo fuori strada. E’ accaduto nella mattinata di oggi a Brindisi in Contrada Muscia dove una Fiat Grande Punto, con a bordo tre persone, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi nella campagna circostante. Sul posto le ambulanza del 118 e una squadra di pompieri del Comando Provinciale di Brindisi. Tutti gli occupanti del mezzo, una volta aiutati ad uscire dal mezzo sono stati portati in ospedale.

