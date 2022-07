Brindisi, altre due auto in fiamme nel weekend

Non si ferma l’escalation di incendi auto in provincia di Brindisi. Altre due vetture hanno preso fuoco stanotte fra la tarda serata di sabato e la notte di domenica (16-17 luglio). Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 23 in via Cappuccini, nei pressi della scuola media Leonardo da Vinci, dove le fiamme hanno avvolto un veicolo parcheggiato sul margine della strada. Il secondo incendio è invece avvenuto, intorno alle ore 2.30, a Ceglie Messapica, in via Vittorio Veneto. In entrambi i casi i roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco, che sempre a Brindisi, quasi in contemporanea all'incendio auto, sono dovuti intervenire anche in via Fulvia, dove un negozio di alimentari andava a fuoco. Le cause sono da accertare.

