Condannato per stalking a Vico del Gargano: aveva collezionato tre arresti in un anno

Il Tribunale di Foggia ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione un uomo, di Vico del Gargano, accusato di atti persecutori reiterati e molestie ai danni della ex compagna. Il processo, celebrato nelle forme del rito abbreviato, si è svolto dinanzi al gup Giuseppe Ronzino. L’uomo, attualmente sottoposto al divieto di dimora nel comune di Vico del Gargano, aveva collezionato ben tre arresti in un anno.

Nonostante i vari procedimenti penali e le misure cautelari applicate, il soggetto non si è rassegnato, né ha posto un freno alle condotte persecutorie. Anzi, a quelle messe in atto nella vita offline, ha aggiunto quelle online iniziando a tartassare di videochiamate la donna, utilizzando prima il suo profilo Instagram, poi creando una serie di profili-fake. Messaggi e videochiamate che si alternavano a blitz sotto casa, con inquietanti ‘scampanellate’ al citofono nel cuore della notte, le ultime delle quali udite in diretta telefonica dai carabinieri del 112, allertati per l’emergenza.

