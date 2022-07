Quarte dosi, a Bari le Asl rafforzano gli hub e il policlinico lunedì promuove un open day

Il boom di somministrazioni di quarte dosi (ieri sono state 6000, con un +50% rispetto al giorno prima) fa correre ai ripari le aziende sanitarie. La Asl di Bari riapre un quarto hub vaccinale, a Triggiano, dopo quelli di Carbonara, Di Venere e Japigia, per far fronte all’aumento delle richieste. Il Policlinico di Bari rinnova l'invito ai pazienti fragili, seguiti dalle reti di patologia, a effettuare la quarta dose di vaccinazione contro il Covid 19 e apre alla somministrazione agli over 60 che usufruiscono di prestazioni sanitarie in ospedale. A partire da lunedì 18 chiunque abbia una visita medica o un esame diagnostico al Policlinico e abbia compiuto 60 anni, potrà effettuare senza prenotazione la quarta dose presso il Punto di vaccinazione ospedaliero. L'attività di vaccinazione dei fragili attraverso la chiamata attiva dell'azienda ospedaliero universitaria non si è mai interrotta e nell'ultima settimana ha visto raddoppiata l'affluenza di pazienti.

