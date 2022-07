Incendio in abitazioni a Barletta, evacuate tre famiglie

Non soltanto l'esplosione in via Boggiano di ieri sera. Infatti nella notte, a Barletta, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche in via Beato Paolo da Barletta, nei pressi del vecchio ospedale, a causa di un incendio causato da un corto circuito.

Tre famiglie coinvolte nel rogo sono state evacuate ma poi, come ha fatto sapere nel pomeriggio il sindaco, Mino Cannito, hanno fatto ritorno alle loro case dopo che i pompieri, le forze dell'ordine e i volontari dell'associazione Barletta ricettiva si sono adoperati per ricreare le condizioni di sicurezza e agibilità delle loro abitazioni.

Il rogo, dunque, non ha determinato conseguenze fisiche per alcuno e i danni sono stati solo materiali e limitati.

