Ferrovie, guasto su Caserta-Foggia: treni fermi

Dalle 14.40 il traffico ferroviario è sospeso sulla linea Caserta-Foggia per un guasto alla linea elettrica a Savignano. E' quanto si apprende da Trenitalia, secondo cui è in corso l'intervento dei tecnici per risolvere il problema. In particolare, il treno FR 9560 Lecce (13.10)-Milano Centrale (22.50) è fermo dalle ore 16.03 a Foggia; il treno FA 8314 Lecce (11.15)-Roma Termini (16.55) è fermo dalle ore 14:51 a Savignano; il treno FA 8311 Roma Termini (13.05)-Bari Centrale (17.14) è fermo dalle ore 15:08 a Benevento e il treno FA 8315 Roma Termini (15.05)-Lecce (20.29) è fermo dalle ore 17.02 a Benevento.

© Riproduzione riservata